مقتل 14 جنديا تركيا بهجمات لـ"داعش" في سورية

اخبار الاردن - قتل 14 جنديا تركيا في الاجمال واصيب 33 بجروح الاربعاء في هجمات نفذها تنظيم داعش في سورية حيث يتدخل الجيش التركي لدعم مجموعات سورية معارضة موالية لتركيا لاستعادة بلدة الباب من التنظيم المتطرف، وفق الجيش التركي.

ونقلت وسائل الاعلام التركية عن بيان للجيش ان الحصيلة وهي الاسوأ التي تتكبدها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في سورية في اب/اغسطس، سجلت خلال معارك مع المتطرفين الذين نفذوا ثلاث عمليات انتحارية بسيارات مفخخة.

وذكرت وكالة "اعماق" المرتبطة بتنظيم داعش ان هجوما انتحاريا نفذ ضد فصائل المعارضة السورية والقوات التركية غرب بلدة الباب بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.

لكن الاناضول تحدثت عن ضرب الطيران التركي 47 هدفا للتنظيم المتشدد حول الباب ما ادى الى مقتل اكثر من 45 متطرفا. وتعذر التاكد من الارقام على الفور.

تعرض الجيش التركي لخسائر بشرية متزايدة في هذه المعركة بعدما حقق تقدما سريعا في مستهل حملته العسكرية اتاح له طرد المتطرفين من بلدة جرابلس من اليوم الاول.

وتشن تركيا منذ 24 آب/اغسطس عملية "درع الفرات" في شمال سورية وخسرت منذ ذلك الحين اكثر من عشرين جنديا. (أ ف ب)