حالة الطقس ليومي الخميس والجمعة

اخبار الاردن - تستمر درجات الحرارة نهار اليوم دون مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-2 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة في عموم المناطق وخاصة الجبلية، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مختلفة، بحسب موقع "طقس العرب".



وتكون الرياح جنوبية غربية متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.



وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل لافت في عموم المناطق، وخاصة في البادية والسهول الشرقية، ويتوقع تشكّل الصقيع في مناطق البادية والسهول الشرقية مع ساعات الليل المُتأخرة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بين 16 - 3 درجات مئوية، وفي العقبة والبحر الميت بين 21 - 13 درجة مئوية. وتوقع "طقس العرب" أن تستمر درجات الحرارة غدا الجمعة دون مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.



وتسود أجواء باردة في عموم المناطق وخاصة الجبلية، مع ظهور كميات من السُحب على ارتفاعات مختلفة، مع توقعات بهطول زخات محلية من المطر في أجزاء من شرق وجنوب المملكة، قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً. وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.