الأردن يبحث طلبا لاستضافة "رباعية اليمن"

اخبار الاردن - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الأردن "تلقى طلبا من اللجنة الرباعية العربية لاستضافة ورشة العمل للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار في اليمن".

وقالت الناطق الرسمي باسم الوزارة صباح الرافعي إن الأردن "سينظر في الطلب ولم يتم اتخاذ قرار بالموافقة بعد".



وكان المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ قال، في تصريحات صحفية أمس، إن لجنة التهدئة والتنسيق قررت التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار باليمن، في اجتماع في الأردن.



وأشار ولد الشيخ إلى أن "الطرف الآخر (...) مستعد لتقديم تنازلات للوصول إلى حل في اليمن"، موضحا أن ذلك سيتم "إذا فعلنا لجنة التهدئة والتنسيق فسيكون بإمكاننا الجلوس إلى طاولة الحوار مع بداية العام".



وأوضح أنه "طلب من اللجنة الرباعية أن تسمح له بالقيام بجولات مكوكية بين الأطراف"، مؤكدا أن الأفكار التي طرحت في الكويت هي أساس خريطة الطريق المطروحة اليوم.



وكشف عن أنه التقى مع كثير من أعضاء مجلس الأمن للتحضير لتفعيل ورقة الحل الأمني والسياسي، بغية التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار.