الوفيات 2016-12-22
منذ 16 ساعة 29 دقيقة
اخبار الاردن -
- يعقوب ميخائيل سالم مقطش - العقبة
- منيرة جميل سليم زوايده - دير غبار
- نهيل يوسف عميش - العبدلي
- هند احمد راشد الحنيطي - ابو علندا
- عماد هاني ربحي التاجي الفاروقي - جبل الحسين
- عماد جادالله محمد الروسان - الروسان
- عبدالحميد سليمان احمد الناصر - العقبة
- نادين سامي كامل خرعوبة - خلف مجمع جبر
- فايز نظير فتح الله دروزة - حي الصحابة
- امين محمد صالح ابو عمر - السلط
- محمود علي فريح سمور - ديوان أهالي المزرعة
- زياد عبدالرحمن مبارك المكاحلة - الجبل الاخضر
انا لله وانا اليه راجعون