انتحار شاب من فوق جسر عبدون

اخبار الاردن - أقدم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً على إلقاء نفسه من أعلى جسر عبدون مساء الخميس.



الشاب عثر عليه متوفياً، مشيرا إلى أنه "لم تتضح أسباب اقدامه على الانتحار بعد".