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انتحار شاب من فوق جسر عبدون
انتحار شاب من فوق جسر عبدون
منذ 4 ساعة 11 دقيقة
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اخبار الاردن
- أقدم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً على إلقاء نفسه من أعلى جسر عبدون مساء الخميس.
الشاب عثر عليه متوفياً، مشيرا إلى أنه "لم تتضح أسباب اقدامه على الانتحار بعد".
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