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انتحار شاب من فوق جسر عبدون

منذ 4 ساعة 11 دقيقة
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انتحار شاب من فوق جسر عبدون

اخبار الاردن - أقدم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً على إلقاء نفسه من أعلى جسر عبدون مساء الخميس.

الشاب عثر عليه متوفياً، مشيرا إلى أنه "لم تتضح أسباب اقدامه على الانتحار بعد".



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