الوفيات 2016-12-23
منذ 3 ساعة 37 دقيقة
اخبار الاردن -
- المهندس سميح فهمي سليم العكر - ضاحية الحسين
- ميسره حسين يوسف المنير - الرابية
- هند جريس عودة الجريسات الكرادشه - حنينا
- الحاجة صبحا ناصر شامخ النمر الغزاوي – الاغوار الشمالية
- دمية محمد سليم طبيلة – الكوم - ياجوز
- نايل الودعان ابو جاموس الدعجة – ماركا الشمالية
- المهندس عبدالله عواد فرج النبر – طريق المطار
- ندى ابراهيم خليل دحابرة - الحصن
- ربى رشيد فريد الخياط – ضاحية الحسين
- الحاج قاسم محمد العامر الهناندة – بلدة ايدون
- نجيب احمد عبدالرحمن نور - عرجان
انا لله وانا اليه راجعون