الوكيل: لم اطلب قطع الانترنت عن الكرك فقط.. فيديو

اخبار الاردن - نفى الإعلامي محمد الوكيل أن يكون قد دعا إلى قطع الإنترنت عن محافظة الكرك جنوبي الأردن، خلال الأحداث التي شهدتها هذا الأسبوع، في وقت وجهت له انتقادات شعبية لاذعة.

وأوضح الوكيل في برنامجه الصباحي الذي يبث على إذاعة هلا اف التابعة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي الخميس، أنه تحدث عن قطع الإنترنت عن جميع الأردن على غرار ما حدث في تركيا إبان الهجمات التي استهدفتها مؤخرًا.

وقال إنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى محافظة الكرك، معيدًا الحديث الذي اجتزئ منه ما قيل إنه دعوة لقطع الانترنت عن المحافظة الجنوبية.