7 ِشركات تسير قافلة عمرة لاهالي شهداء الكرك

اخبار الاردن - قال صاحب شركة الموحدون للحج والعمرة عودة منصور ان 7 شركات للحج والعمرة قررت تيسير قافلة للعمرة لاهالي الشهداء بشهر 2 ، وذلك تضاماً معهم ، وتقديم شيء رمزي لهم، وخاصة ان ابنائهم قدموا ارواحهم للدفاع عن هذا الوطن.



وأضاف منصور ان ثلاث شركات اردنية وهم الهيام وانوار عجلون والموحدون من الاردن ودار السلام من فلسطين وركن الصلاة والماسة من السعودية هم من تبرعوا بهذه التأشيرات ، مشيراً ان العمرة مدفوعة الثمن كاملة، من مأكل ومشرب ومسكن.



ولفت منصور ان هذا العمل هو اقل ما يمكن تقديمه من هذه الشركات لاهالي الشهداء .



وختم انهم سيتواصلون مع مديرية الدرك ومديرية الامن العام للتواصل مع ذوي الشهداء ، وذلك للتنسيق معهم، والاستعداد للذهاب لداء مناسك العمرة.السبيل