الامانة تعلن "الطوارئ" استعدادا للمنخفض

اخبار الاردن - أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة ووضعت آلياتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية الحالية ، وفق نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة / الناطق الرسمي بأسم الامانه المهندس باسم الطراونة .

وبين الطراونة ان هناك متابعة لنشرات التنبؤات الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية اولا بأول لرفع درجة الطوارىء بما يتناسب معها .

واضاف أن آليات الامانه وزعت على المسارات المحددة وفق خطة العمل بحيث تغطي الشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات المرورية والانفاق والجسور في العاصمة عمان حال اللزوم .

واكد استعداد الامانه لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان ال22 .

وتدعو امانه عمان المواطنين القاطنين في الطوابق السفلية " تسويات " اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق المياة الى منازلهم والتاكد من "المضخات " ، والمقاولين واصحاب ورش البناء بأتخاذ كافة الاجراءات وتأمين مواد البناء لعدم انجرافها باتجاه شبكات ومناهل تصريف مياه الامطار