الأرصاد: ثلوج ليل الاثنين

اخبار الاردن - تكون الأجواء اليوم باردة وغائمة جزئيا الى غائمة في اغلب مناطق المملكة، مع سقوط زخات من المطر على جنوب وشرق المملكة مصحوبة بالبرق والرعد قد تكون غزيرة احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويتوقع أن يخف هطول الامطار تدريجياً اعتباراً من ساعات المساء على جنوب وشرق المملكة، مع وجود فرصة أثناء ساعات الليل لسقوط زخات خفيفة من المطر على شمال ووسط المملكة، كما يتوقع تشكل الصقيع في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية والسهول الشرقية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه.



وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم غد وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع سقوط امطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، تمتد تدريجياً أثناء ساعات الليل الى المناطق الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وتستمر الاجواء باردة وغائمة جزئيا في اغلب مناطق المملكة يوم الاثنين مع سقوط امطار خفيفة اثناء النهار في شمال المملكة، ومع ساعات المساء والليل تتحول الاجواء الى غائمة مع سقوط الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا الى المناطق الجنوبية، هذا وتكون الامطار غزيرة احيانا مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد أحيانا، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات ما بعد منتصف الليل لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان اليوم ما بين 10- 3 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية 13- 2 والمناطق الجنوبية 12- 1، وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.