الأردن بين حدوده وداخله

الخسائر التي يتعرض لها تنظيم داعش في سورية والعراق، سوف تدفعه باتجاه جديد، من أجل تخفيف الضغط على التنظيم في البلدين، ومن أجل فتح جبهة جديدة، والأغلب أن الأردن المجاور لسورية والعراق، هدف للتنظيم لهذا الاعتبار، ولغيره من اعتبارات.



قبل أيام، قال مصدر في وزارة الدفاع العراقية إن اجتماعا عقد بين مسؤولين عراقيين وأردنيين بهد ف مراقبة الحدود بين البلدين، وتفعيلا للعمل الاستخباراتي والتعاون الأمني ومراقبة الشريط الحدودي بين الجانبين لمنع تسلل عناصرلتنظيم داعش من العراق الى الأردن، وقبيل الاتفاق يفتح الاردن عيونه جيدا على الحدود، مع العراق، ومع سورية ايضا، للوقوف في وجه اي محاولات تسلل محتملة.



لكن الأخطر هنا، ليس محاولات التسلل، أو عودة المقاتلين الأردنيين من هاتين الدولتين، إذ ان الأخطر يتعلق بالسلفيين الجهاديين في الاردن، الذين يصل عددهم إلى بضعة الاف، وينقسمون في التبعية للنصرة ولداعش، وأغلب هؤلاء، بلا نشاطات فعليا، لكنهم قد يقدمون على نشاطات من باب التخفيف عن جماعتهم في سوريا والعراق، في سياق السعي لشبك الأردن بجبهتين مجاورتين.



المشكلة هنا ان الجهات الرسمية، لا تستطيع، ان تتخذ اي موقف، تجاه أي أنسان، قد يتم اعتباره على صلة بداعش او النصرة، دون ان يبدي اي اشارة واضحة على نيته فعل شيء، وليس أدلّ على ذلك من ان الاف الاشخاص، لا يتم اتخاذ اي اجراء ضدهم، لمجرد مظهره، كما ان اغلب الذين يبايعون النصرة، ليسوا هدفا للجهات الرسمية، في ظل ما يمكن اعتباره شبه تفاهم معهم، على عدم الاتيان بأي تصرف داخل الاردن، لكن المشكلة تكمن حقا، في اولئك الذين قرروا ان يحسبوا انفسهم على داعش من تيار السلفية الجهادية في الأردن.



علينا أن ننتبه هنا الى ان قيادات كبيرة من السلفية الجهادية، باتت تقف موقفا سلبيا جدا من داعش، واعلنت ذلك في بيانات رسمية، وهؤلاء لهم تأثيرهم القيادي على كثير من السلفيين الجهاديين، لكن هناك مجموعات قليلة جدا، وعناصر يمكن اعتبارها خارجة عن طوق المرجعيات الفكرية، ومصممة على التورط بجرائم تؤدي الى إيذاء الأردن، حتى الوهم الذي يقول انهم يخدمون الدين بهذه الطريقة.



ظاهرة الذئاب المنفردة، اي قيام شخص عادي، لم يكن داعشيا، بارتكاب جريمة، بعد انتسابه الفكري الى التنظيم، ليست حكرا على الاشخاص العاديين، اذ ان داخل السلفية الجهادية، من يمكن اعتباره ذئبا منفردا، عبر خروجه على طوق المرجعيات الفكرية، واتخاذ قراره منفردا، بتنفيذ عمليات، وهذا يعني بشكل واضح، ان توقع تصرفات من هذا القبيل، يجب أن يبقى قائما في كل الحسابات.



معنى الكلام ان عين الاردن على الحدود مع العراق وسورية، أمر مهم جدا، في ظل النظرية التي تتحدث عن احتمال التسلل الى الأردن، من أجل شبك جبهات سورية والعراق والاردن ببعضها، لكن الاهم يتعلق بالداخل الاردني، الذي قد يسعى فيه بعض الافراد لذات الغاية، أي شبك الجبهات، واذا كانت هناك عين على الحدود، فإن العين الأخرى يجب أن تكون على الداخل، وما قد يستجد فيه.

ماهر ابو طير