الزهار ينفي تصريحات "مفبركة" منسوبه له
منذ 1 ساعة
اخبار الاردن - نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' محمود الزهار، التصريحات التي نسبها له موقع فلسطيني محلي يدع 'وطن 24' تناولت الشأن الداخلي لحركة حماس وعلاقاتها الإقليمية بدول الجوار.
وقال مكتب الزهار، في تصريح صحفي أصدره ظهر اليوم السبت إن بعض المواقع الصفراء المشبوهة التي لا هدف لها سوى النيل من الشخصيات الوطنية والحركات المقاومة دأبت على صناعة وفبركة الأكاذيب التي تستهدف قياداتنا الفلسطينية خدمةً للاحتلال.
وكان الموقع نشر على لسان القيادي الزهار عزمه تشكيل تكتل داخل الحركة لضمان نجاحه برئاسة المكتب السياسي، وتأكيده أن التواجد الإيراني في سوريا مهم لضمان التوازن في المنطقة.
وحسب الموقع؛ فقد قال الزهار إنه 'يرى في نفسه الأحق برئاسة المكتب السياسي بعد أن فرط خالد مشعل بالثوابت والمبادئ التي قامت عليها ولأجلها الحركة'، مهاجما سياسات مشعل وإسماعيل هنية واتهمهما بموالاة قطر، مجددا التأكيد أن الجمهورية الإيرانية هي السند الحقيقي للفلسطينيين.
وتعهد مكتب الزهار بملاحقة كل المتورطين فيما وصفها بـ'الفبركات والأكاذيب' قانونياً.