الزهار ينفي تصريحات "مفبركة" منسوبه له

وقال مكتب الزهار، في تصريح صحفي أصدره ظهر اليوم السبت إن بعض المواقع الصفراء المشبوهة التي لا هدف لها سوى النيل من الشخصيات الوطنية والحركات المقاومة دأبت على صناعة وفبركة الأكاذيب التي تستهدف قياداتنا الفلسطينية خدمةً للاحتلال.