عشيرة أبو رمان تتبرأ من "الارهابيين"

اخبار الاردن - أعلنت عشيرة أبو رمان أن منفذي عملية الكرك الإرهابية يوم الأحد الماضي "شرذمة ينتمون إلى زمرة الإرهاب وأن العشيرة تتبرأ منهم ومن أفعالهم، كما باقي المجتمع".

وقالت العشيرة في بيان لها إنها اجتمعت أمس الجمعة، "وأكدت أن محاولات هذه الفئة الضالة البائسة للنيل من أمن الوطن ووحدة صفه لن تلقى إلا الخزي والعام، وأن مكائد هؤلاء لن تزيد العشيرة إلا وحدة ومنعة في ظل الراية الهاشمية والجيش المصطفوي وتلاحم العشيرة الأردنية الواحدة (..)".

وقدم البيان تعازيه الحارة "لأبناء الوطن عامة وللكرك خاصة، في من انضموا إلى قوافل المجد والسؤدد، الذين نالوا الشهادة وأدوا الأمانة فارتقت أرواحهم لتعانق السماء، لتلتحق بقوافل زملاء لهم من سرية الكرامة الذين سبقوهم إلى العلياء، لتخلد ذكراهم العطرة في قلوبنا، عليهم جميعا" رحمة من الله(..).

وأشارت إلى أن "هؤلاء يتبرأ منهم الدين الحنيف كما تتبرأ العشيرة من شخوصهم ويلفظهم المجتمع بكل أطيافه".

وأكدت عشيرة أبو رمان "التفافها حول القيادة الهاشمية والوفاء للقيم النبيلة التي انطلقت منها مبادىء الثورة العربية الكبرى، التي اطلقها الشريف الحسين بن علي رحمه الله".