الوحدات يقلب النتيجة على شباب الاردن
منذ 40 دقيقة
اخبار الاردن - فاز فريق الوحدات على فريق شباب الاردن 3-2 في المباراة التي اقيمت مساء اليومالسبت على ستاد عمان في ختام منافسات الاسبوع الثامن بدوري المحترفين.
وتقدم شباب الاردن بهدفين مبكرين عن طريق لاعبه محمد عمر قبل ان يرد الوحدات بثلاثية عن طريق طارق خطاب وحسن عبدالفتاح وليث بشتاوي.
وسجل الوحدات هدف الفوز في الدقيقة الاخيرة من المباراة التي انتهى شوطها الاول بالتعادل 2-2.
ورفع الوحدات رصيده الى 15 نقطة وبقي رصيد الشباب 10 نقاط.
ويتصدر الجزيرة الدوري برصيد 21 نقطة يليه الوحدات والفيصلي برصيد 15 نقطة لكل فريق.