فيديو مذهل لوالد ينقذ طفليه من أمام سيارة مسرعة

اخبار الاردن - في مشهد يبدو كما لو أنه مأخوذ من فيلم هوليوودي، قام ميكانيكي دراجات هوائية بإنقاذ طفليه من هول سيارة مسرعة كادت أن تقضي عليهما، في خفة ومشهد قد لا يصدق.



وقد أظهر فيديو كيف أن الرجل أمسك بطفليه من مسار المركبة المسرعة، وانسحب بهما للوراء إلى بر الأمان في أقل من الثانية.



وقد لفت فعله الشجاع والخيالي الآلاف من مستخدمي الإنترنت الذين أشادوا بالرجل وشبهوا ما قام به بنجوم سينما الأكشن.



ونشر الفيديو الجمعة بواسطة مجموعة تايوانية في الفيسبوك تسمى "قرية القيل والقال" وعرض أكثر من 820 ألف مرة إلى المساء.



وكانت أقل من 30 ثانية كافية لإنقاذ الطفلين.



وقد كان والد الطفلين يجلس القرفصاء يصلح في إحدى الدراجات بمحله، في حين كان الولدان يمرحان بجواره على الشارع.



ويبدو أن الرجل انشغل عن أولاده أثناء عمله، عندما عبر الطفلان الرصيف، ليلتفت فجأة باتجاههما.



وبثوان، كان الأب قد ركض ليأخذ طفليه بعيدا بين يديه، عن السيارة المجنونة.



وشوهدت بعدها بأقل من ثانية السيارة المسرعة وهي تعبر بمسافة قد لا تزيد عن بوصات معدودات عن موقع الطفلين، لتتحطم السيارة ذات اللون الأزرق في المرآب الذي اصطدمت به.



ولم تشر مواقع التواصل الاجتماعي التي شاركت الفيديو أكثر من 10 آلاف مرة إلى أين حدث بالضبط ولا متى.



ومع ذلك، فقد اقترح مستخدمو الشبكة أنه تم تصويره في إندونيسيا، وقد أيد ذلك تقرير لـ "جامبي تريبيون" وهي صحيفة إندونيسية.



الأب يشبه الخارقين



وأثنى الآلاف من مستخدمي شبكة الإنترنت على التحركات الرشيقة للأب والشجاعة التي تحلى بها.



وقال أحد المستخدمين على الشبكة: "لقد أنقذ الطفلين بعناية الله".



وقد قارنه العديد من الناس بشخصيات خارقة من أبطال الكونغ فو، وأبطال نجوم السينما، مثل جاكي تشان وليام نيسون.



فيما أصيب آخرون بالصدمة من ردة فعل الرجل الفائقة والسريعة.



وقال أحد هؤلاء المستخدمين: "لقد شاهدت الفيديو عشرات المرات، ولا تزال عيناي لا تصدقان".



ومع ذلك كان هناك الذين انتقدوا السائق ووصفوه بعدم المسؤولية.



وقالت صحيفة جامبي تريبيون إن الشرطة وصلت بعد وقت قصير من وقوع الحادث وإن التحقيق ما زال جارياً.