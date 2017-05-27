FBI: داعش ستستهدف الكنائس في الاعياد

اخبار الاردن - حذر مكتب التحقيقات الاتحادى ووزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية سلطات إنفاذ القانون المحلية (أف بي أي) من تهديدات محتملة من جانب تنظيم داعش ضد الكنائس الأمريكية، خلال عطلة عيد ميلاد السيد المسيح ، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الجمعة.

ويشير المسؤولون الأمريكيون ، في نشرة خاصة للشرطة، إلى المتعاطفين مع تنظيم داعش "ودعواتهم الطموحة لشن هجمات على تجمعات العطلات ، بما في ذلك استهداف الكنائس"، وذلك وفق ما ذكرته الشبكة التلفزيونية نقلاً عن مصادر إنفاذ القانون .