مسؤول اميركي: المخابرات الأردنية الاكفأ بالمنطقة

اخبار الاردن - أشاد مسؤول أميركي سابق بقدرات جهاز المخابرات العامة اﻷردنية، واصفا إياها بـ 'اﻷكفأ في المنطقة'.

وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي الاسبق الجنرال مارك كيميت إن المخابرات الأردنية الاكفأ في المنطقة، وحتى الدول المجاورة للمملكة مطمئنة لها، لكن عليها الحذر في الفترة القادمة.

وأضاف الجنرال مارك خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة الجزيرة الإخبارية، أن الأردن من الحلفاء الذي ساعد أميركا، بعدة طرق، ومن أهمها دوره في محاربة التطرف الاسلامي، اضافة لدوره العسكري.

وأشار إلى أن المجمع الأردني متماسك، وأن الأردن ادى اداء رائعا في المنطقة، لكن يجب الحذر.