حالة الطقس ليومي الاحد والاثنين

اخبار الاردن - فيما سجل أمس تساقط كثيف للأمطار، وتواصل انخفاض درجات الحرارة بمختلف مناطق المملكة، يتوقع ان يطرأ إنخفاض جديد على درجات الحرارة نهار اليوم، بحيث تصبح دون مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية.



وافاد موقع "طقس العرب"، ان أجواء باردة وغائمة ورطبة تسود في عُموم مناطق المملكة، مع تشكُل الضباب على فترات فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات من المطر في اجزاء من شمال المملكة وبعض المناطق الوسطى.



وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تعمل على إثارة تثير الغبار والاتربة في بعض مناطق البادية، في خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.



فيما تبقى الأجواء باردة وغائمة ورطبة في عُموم المناطق، مع تشكُل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الامطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية، مُعتدلة السرعة.



وحذر الموقع من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم كالاتي: شرق عمان: من10 الى 8، غرب عمان: من 8 الى 6، إربد: من11 الى 5، جرش: من 9 الى 8، السلط: من 7 الى 5، عجلون: من7 الى 3، الزرقاء: من 11 الى7، المفرق: من 10 الى 3، مأدبا: من6 الى 4، الكرك: من 8 الى4، الطفيلة: من 9 الى4، معان: من 10 الى 4، العقبة: من 17 الى 11 والبحر الميت: من19 الى 16.



اما يوم غد الاثنين، فتوقع "طقس العرب" أن ترتفع درجات الحرارة نهارا مع بقائها أقل من مُعدلاتها بقليل، ويكون الطقس أثناء النهار غائماً جزئياً مع احتمال هُطول زخات محلية خفيفة من المطر صباحاً فوق بعض المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.