حصص اضافية للصفوف الثلاثة الاولى

اخبار الاردن - قرر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات زير التربية والتعليم الدكتورمحمد الذنيبات تخصيص 3 حصص إضافية لكل صف من الصفوف الثلاثة الأولى.

وجاء في متن الكتاب الذي تم تعميمه على كافة مديريات التربية والتعليم في المملكة بالتاكيد على تخصيص ثلاث حصص إضافية لكل صف من الصفوف الثلاثة الاولى نظراً للتغذية الراجعة من الميدان التربوي وأولياء الامور.

وتُعطى الحصص وفق الآتي :

1. حصة دراسية لتعزيز مهارات القراءة في اللغة العربية من السور المقررة.

2. حصة دراسية لتعزيز مهارات الكتابة في اللغة العربية تدرّس من كراسة الخط والنسخ المقررة.

3. حصة دراسية لإغناء مفردات الطلبة اللغوية بقصص تقرأ لهم بما يتناسب مع مستواهم .







