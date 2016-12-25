الوفيات 2016-12-25
منذ 10 ساعة 12 دقيقة
اخبار الاردن -
- سوزان عبدالله سالم العبداللات - الرابية
- صبحية محمد غانم - سحاب
- نائلة مصطفى يوسف ضياء - الشميساني
- هيلدا لافي صالح - القصر
- سميرة سليمان حنا زيادي - ماركا
- سهى مصطفى حسن الداغستاني - مرج الحمام
- عبدالرحيم سعيد ابو الهيجاء - اربد
- رابعة حسن عيسى ابو حمور - السلط
- اعتدال سالم الاحمد النجداوي - أم العمد
- سليم محمود ابو الذهب - أم اذينة
- نوري محمد يوسف ابو عزام - السلط
- فاطمة محمد مهدي طبرة - خلدا
- نهاد محمد فضه - جبل الحسين
- طالب « محمد طالب « المصري - الجاردنز
انا لله وانا اليه راجعون