وفاة اختناقا و65 اصابة بـ95 حادثا
منذ 6 ساعة 55 دقيقة
اخبار الاردن - تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع ( 95) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (65 ) إصابة ، ووفاه واحده ناتجة عن ضيق بالتنفس .في حين تم التعامل مع ( 375) حالة مرضية مختلفة.
وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية .
إصابة شخص اثر حريق مدخنه داخل مطعم في العاصمة
تعاملت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق شب في مدخنه داخل احد المطاعم بمنطقة وسط البلد ، نتج عن الحادث إصابة شخص بضيق في التنفس نتيجة استنشاقه الغازات المنبعثة عن الحريق , حيث عملت كوادر الإطفاء على إخماد الحريق و السيطرة عليه بشكل كامل ، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية للازمة للمصاب في موقع الحادث و نقله إلى مستشفى لوزميلا ، وحالته العامة متوسطة وسبب الحريق تجمع بقايا الزيوت المتبخرة .
إصابة (5) أشخاص اثر حريق منزل في محافظة اربد
تعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني اربد مع حريق شب داخل احد المنازل بمنطقة الرمثا ، نتج عنه إصابة (5) أشخاص بضيق في التنفس اثر استنشاقهما للغازات المنبعثة عن الحريق ، حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه ، في حين قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الرمثا الحكومي وحالتهم العامة متوسطة وسبب الحريق تماس كهربائي .
وفاة شخص بضيق تنفس في محافظة اربد
أصيب شخص بضيق في التنفس اثر استنشاقه للغازات المنبعثة عن مدفأة الغاز بمنطقة الرمثا ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني اربد بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى الرمثا الحكومي ، وعند الوصول أفاد الطبيب انه متوفي .