وفاة اختناقا و65 اصابة بـ95 حادثا

اخبار الاردن - تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع ( 95) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (65 ) إصابة ، ووفاه واحده ناتجة عن ضيق بالتنفس .في حين تم التعامل مع ( 375) حالة مرضية مختلفة.

اخبار الاردن - تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع ( 95) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (65 ) إصابة ، ووفاه واحده ناتجة عن ضيق بالتنفس .في حين تم التعامل مع ( 375) حالة مرضية مختلفة.

اخبار الاردن - تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع ( 95) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (65 ) إصابة ، ووفاه واحده ناتجة عن ضيق بالتنفس .في حين تم التعامل مع ( 375) حالة مرضية مختلفة.