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ولي العهد: كل عام والأردن أقوى
ولي العهد: كل عام والأردن أقوى
منذ 6 ساعة 39 دقيقة
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اخبار الاردن
- قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد: لن نسمح للإرهاب أن يسلب الروح من أعيادنا ولن يمزّق المخربون نسيج الوحدة والمحبة في
#أردننا
.
وهنّأ سمو عبر حسابه على الانستغرام بالقول: كل عام والأردن أقوى.
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