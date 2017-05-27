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ولي العهد: كل عام والأردن أقوى

منذ 6 ساعة 39 دقيقة
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ولي العهد: كل عام والأردن أقوى

اخبار الاردن - قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد: لن نسمح للإرهاب أن يسلب الروح من أعيادنا ولن يمزّق المخربون نسيج الوحدة والمحبة في #أردننا.
 
وهنّأ سمو عبر حسابه على الانستغرام بالقول: كل عام والأردن أقوى.
 



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