البدء بـ"جرّ مياه وادي العرب"

اخبار الاردن - وقّع الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري اتفاقية تنفيذ مشروع جر مياه وادي العرب بحضورسفير الجمهورية الفرنسية دافيد بيرتولوتي وسفير بعثة الاتحاد الاوروبي في عمّان وممثلين عن بنك الاستثمار الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية AFDوحضور أمين عام سلطة المياه م. توفيق الحباشنة وامين عام وزارة المياه والري م. اياد الدحيات وم . سعد أبو حمور امين عام سلطة وادي الأردن وكبار المساعدين اتفاقية تنفيذ مشروع جر مياه وادي العرب / المرحلة الثانية بطاقة 45 مليون م3 سنوياً ضمن برنامج تنفيذ استراتيجية قطاع المياه لتزويد محافظات الشمال لغاية العام 2028 التي تم اطلاقها عام 2015 بقيمة (308) مليون دولار أمريكي .

وبين الوزير ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري تعمل بكل جد لتنفيذ رؤية جلالة الملك حفظه الله خاصة في ظل ظروف اللجوء السوري مبينا ان هذا المشروع يأتي ضمن الجهود المتواصلة لخدمة المواطن الأردني في كافة المناطق مبينا ان لدى الوزارة خطة استراتيجية متكاملة لتزويد محافظات الشمال باحتياجاتها المائية من خلال توفير حلول ناجعة لقطاع المياه في المناطق الاكثر استضافة للاجئين السوريين وما رافقه من ازدياد في الطلب على المياه وصل إلى اكثر من 40% في محافظات الشمال الاربعة ( اربد والمفرق وجرش وعجلون ) من خلال تنفيذ عدة حزم ومحاور لتطوير مصادر مائية جديدة مدعّمة ببرامج متطورة وحديثة واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية و تطوير الاداء المؤسسي لشركة مياه اليرموك وكوادرها.

وأوضح الناصر ان الخطة تتضمن عدة محاور رئيسية في سياق الخطط متوسطة وطويلة الأمد لوزارة المياه والري/ سلطة المياه بهدف ضمان مرونة نقل المياه من الجنوب إلى محافظات الشمال وخاصة في فترات الازمات وتحسين تزويد محافظات الشمال واستغلال المياه السطحية شتاءً ، مبيّنا أنها ستسّرع الخطى لإنجاز الأعمال والانتهاء من تنفيذ المشاريع التي انبثقت من خطة الوزارة المتوسطة المدى في تنفيذ الخط الناقل الوطني للمياه في المملكة بما يضمن أعلى درجات التزويد المائي لكافة المناطق وفي مختلف الظروف، وكان بدايتها مشروع مياه الديسي، وتهدف لاستكمال الخطوط الناقلة للمياه في الشمال (أبوعلندا ، خو، محطة الزعتري ، جرش ، حوفا) على هذه الشبكة الوطنية الحيوية.

وأضاف ان مشروع جر مياه وادي العرب يعد من المشاريع ذات الأولوية القصوى والاستراتيجية الحديثة والعملاقة التي أقرتها وزارة المياه والري التي تأتي في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الفرنسية حيث سيعمل المشروع على سد العجز الكبير في محافظات الشمال إثر موجات اللجوء السوري من خلال تزويد محافظات كل من اربد وجرش وعجلون والمفرق بكميات مياه إضافية تصل إلى 45 مليون م3 من مياه قناة الملك عبد الله وسد الوحدة بما يكفل تغطية الاحتياجات المستقبلية لمحافظات الشمال.

وأضاف أن كلفة المشروع تبلغ 125 مليون دولار بتمويل من بنك الاستثمار الاوروبي EIB بنسبة 50% وقرض ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بنسبة 40% ومنحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 10%، في حين كانت الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) قد قدّمت منحة لتجهيز الدراسات الهندسية التفصيلية والتصاميم وتحضير وثائق العطاء للمشروع خلال 2015 .

ويشتمل المشروع على إنشاء مأخذ للمياه ( Water Intake) على قناة الملك عبد الله في منطقة المنشية / الأغوار الشمالية وبطاقة إنتاجية 45 مليون م3 / سنوياً، وكذلك إنشاء محطة تنقية ومعالجة لمياه القناة السطحية (Water Treatment Plant) وكذلك إنشاء خط ناقل رئيسي (Steel Material ) بطول حوالي 28 كيلو متر وقطر 1200 ملم لنقل المياه من محطة المعالجة إلى خزان زبدا الرئيسي في اربد البالغة سعته (110) آلاف م3 وبطاقة استيعابية 45 مليون م3 / سنوياً إضافة إلى إنشاء 4 محطات ضخ رئيسية وخزانات مياه لضخ المياه من منطقة المنشية / الأغوار الشمالية إلى خزان زبدا مع تشغيل وصيانة المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية لمدة عامين.

وبيّن وزير المياه والري أن الوزارة تهدف من خلال مشروع جر مياه وادي العرب إلى ضمان الأمن المائي في جميع مناطق محافظات الشمال وتدعيم شبكات المياه ومحطات الضخ في المجتمعات المستضيفة خاصة لمواجهة آثار وتبعات اللجوء السوري خلال السنوات القادمة فضلاً عن استكمال إحدى الأجزاء الرئيسية للناقل الوطني للمياه الذي سينشِىء وللمرة الاولى ناقلا وطنيا للمياه من أقصى جنوب المملكة إلى أقصى شمالها بما يوفر مرونة ويضمن سهولة نقل أي كميات مياه اضافية ستتحقق من اي من المشروعات الكبرى المزمع إنشاؤها في البلاد .

وأكد الناصر ان اعمال التنفيذ التي سيباشر فيها من قبل ائتلاف المقاولين (Mapa Construction & Trade Incorporated/ Ozaltin Holding) التركيين مع مقاوليين أردنيين و ستكون مدة تنفيذ المشروع (24) شهراً حيث سيكون جاهزاً للتشغيل نهاية عام 2018.

وثمّن وزير المياه والري مواقف الأشقاء والاصدقاء على دعمهم للاردن وخاصة الاتحاد الاوروبي والجمهورية الفرنسية والولايات المتحدة الامريكية والداعمين الآخرين لتمكين الأردن من مواجهة التحديات التي يواجهها وخاصة فيما يتعلق بأزمة اللجوء السوري وتأثيراتها على الأردن مؤكدا تقدير الأردن قيادة وحكومة وشعباً لكل الدول الشقيقة والصديقة المانحة مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تبذلها الوزارة ما كانت لتنجح لولا الدعم الدولي الكبير الذي يحظى به الأردن بسبب السمعة الدولية الطيبة والنجاحات التي حققتها السياسات الأردنية بقيادة جلالة الملك متقدماً بالشكر للدعم المتواصل لدول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لمشاريع المياه والصرف الصحي وكذلك دعم الاشقاء في الخليج العربي من خلال المنحة الخليجية والدول الصديقة الاخرى، مؤكداً ان خطط الوزارة تهدف حاليا لتدعيم إدامة وتشغيل المصادر لمواجهة الظروف كافة بعونه تعالى.