ابو دلبوح يصل قلعة الكرك من جرش سيراً على الاقدام

اخبار الاردن - وصل الملازم المتقاعد"ياسر ابو دلبوح" من سكان محافظة جرش الى قلعة الكرك سيرا على الاقدام في لفتة ٍِ تضامنية مع اهالي الكرك "اهل الهية" وتعبيراً عن اعتزازه وافتخاره بتضحيات ابناء الوطن الواحد لا سيما من ارتقت ارواحهم الى الرفيق الاعلى من شهداء هذا الوطن الذين افتدوا الوطن وابناء الوطن بأرواحهم وهم يتصدون للإرهاربيين من اصحاب الفكر الظلامي الذين حاولوا ان يدنسوا قلعة المجد بافكارهم قبل اقدامهم النجسة.

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