اغتصاب تمساح يودي بحياة 3 شباب

اخبار الاردن - أفاد موقع " News ZW" عن "مقتل 3 شباب في جنوب أفريقيا أثناء محاولتهم اغتصاب أنثى التمساح"، مشيراً إلى أن "الشباب كانوا يعانون من العجز الجنسي، واقترح عليهم "المشعوذ" في منطقتهم طريقة علاج تقليدي واستطاع الأخوة الإمساك بالتمساح ولكن في نفس اللحظة هاجمتهم عدة تماسيح أخرى".

ولفت إلى أن "والد الضحايا قال إن العجز الجنسي لعنة حلت على أسرهم، ومن أجل المساعدة في علاج المرض توجها إلى المشعوذ في منطقتهم، وأعطى المشعوذ الأخوة تميمة اسمها "موفي" وكان يجب على التميمة حمايتهم من هجمات التماسيح أثناء الجماع مع أنثى التمساح".