زلزال قوي يضرب تشيلي وتحذير من تسونامي

اخبار الاردن - ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات، الأحد، جنوب تشيلي فيما أعلن مكتب الطوارىء الوطنية أن قوته بلغت 7.6 درجات، وفق المرصد الأميركي للزلازل.



وأمرت سلطات تشيلي بإجلاء سكان من مناطق ساحلية إثر زلزال قوي ضرب جنوب البلاد في يوم الميلاد وتسبب بإطلاق إنذار من وقوع تسونامي.



ووقع الزلزال بالقرب من الساحل الجنوبي لتشيلي المعرضة للزلازل، وحدد مركزه على بعد حوالي ألف كيلو متر جنوب العاصمة سانتياغو في جزيرة شيلو التي تضم محميات وطنية عدة.



وأقرب مركز سكاني لمركز الزلزال هو كاسترو، البلدة الواقعة في الجزيرة والتي تعد 40 ألف نسمة.



ووقع الزلزال فيما كانت العائلات تحتفل بعيد الميلاد، وكانت كل المحلات مغلقة.



وأصدر المرصد الأميركي وكذلك مكتب الطوارىء الوطني التشيلي إنذارا من وقوع تسونامي.



وأمر مسؤولون تشيليون بإخلاء مناطق ساحلية قريبة.



وأصدر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ بعيد ذلك إنذارا من أمواج قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار على بعض شواطئ البلاد. – بترا