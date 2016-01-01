القائمة الأولية للقروض الجامعية خلال أسبوع

اخبار الاردن - ينتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال أسبوع القائمة الأولية لأسماء الطلبة الحاصلين على منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي المنفذة من خلال الوزارة للعام الدراسي 2016 – 2017 لطلبة الجامعات الأردنية الرسمية، على البرنامج العادي لمستوى درجة البكالوريوس، ودبلوم كليات المجتمع، حسب توقعات مصدر رسمي في الوزارة.



وبين المصدر أنه سيلي إعلان القائمة فتح باب الاعتراضات لمدة تحددها الوزارة حينها، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية.



وبلغ عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة لمديرية البعثات والاتفاقيات التابعة للوزارة، للاستفادة من المنح والقروض نحو 40 ألف طلب، فيما يتوقع أن تنهي الوزارة غدا عملية تدقيق الطلبات.



وأجرت الوزارة مؤخرا تعديلات على تعليمات الاستفادة من منح وقروض الصندوق، من ابرزها صرف 60 دينارا شهريا للطلبة المبتعثين لجامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية من طلبة إقليمي الشمال والوسط، لتشجيع الطلبة على الدراسة في الجامعتين. وبحسب التعليمات الجديدة، تم تخصيص 100 منحة جزئية (45 ساعة) نصفها للذكور ونصفها للإناث، لدراسة تخصص الشريعة.



وكان فتح باب التقدم للصندوق للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة غير الأردنية للمنح والقروض، بعد أن كانت تقتصر على القروض فقط، مع اعتبارهم لواء اعتباريا.

وتشمل المنح والقروض، كلا من منح الديوان الملكي الهاشمي العامر، وصندوق الأميرة منى لدعم التمريض للإناث فقط، وصندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية (بعثات وقروض)، وصندوق دعم الطالب في جامعتي الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية من طلبة إقليمي الوسط والشمال فقط، وصندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية (دبلوم كليات المجتمع الحكومية للتخصصات التطبيقية والمهنية )، ومنح مدارس مناطق جيوب الفقر، وصندوق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة للمنح الدراسية، ومنح الطب البيطري وبعثات اوائل المملكة والأولوية.