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وفاة 12 باكستانيا بعد شربهم خموراً مغشوشة

منذ 4 ساعة 36 دقيقة
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وفاة 12 باكستانيا بعد شربهم خموراً مغشوشة

اخبار الاردن - أفادت الشرطة الباكستانية الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول بوفاة 12 مواطنا مسيحيا بعد شربهم خموراً مغشوشة منزلي الصنع خلال الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح المجيد.

وقال الضابط في الشرطة شهباز فيرك إن 34 شخصا نقلوا إلى مستشفيات في وسط باكستان بسبب الكحول المغشوش، ولا يزال أربعة منهم في حالة حرجة. وأشار المصدر إلى اعتقال سبعة من المشتبه بهم ببيع الكحول المغشوش.

يذكر أن شرب الخمور محظور في باكستان ذات الأغلبية المسلمة، ولكن يسمح لغير المسلمين بشرائه من المحلات المرخصة، علما ان المسيحيين يشكلون أقلية ضئيلة هناك، ويعملون عادة في الوظائف ذات الدخل المنخفض، ولهذا يميلون لشراء الخمور منزلية الصنع ، على الرغم من مخاطرها على الصحة.




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