فريحات يستجيب لنداء مواطن

اخبار الاردن - بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أصدر رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات مساء الاثنين أوامره إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية بمتابعة الحالة المرضية للشاب محمد ابراهيم محمد.



وكان الشاب محمد قد ناشد عبر برنامج يبث يومياً على إحدى الفضائيات، بعلاجه كونه يعاني من مرض مزمن وبحاجة الى رعاية طبية .



وأوعز الفريق الركن الفريحات إلى مدير الخدمات الطبية الملكية بعلاج الشاب محمد على نفقة القوات المسلحة.