رفع جلسة "النواب" دون مناقشة طرح الثقة بـ حماد

اخبار الاردن - قرر رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية، اليوم الثلاثاء، رفع جلسة المجلس إلى الثلاثاء المقبل دون مناقشة مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد التي كانت مدرجة ضمن ملحق على جدول أعمال الجلسة.

وكان مجلس النواب يناقش مشروع قانون معدل لقانون السياحة قبل أن يرفع الجلسة إلى الاسبوع المقبل.

وأدرجت مذكرة موقعة من 47 نائبا تطالب بطرح الثقة بسلامة حماد على جدول الأعمال، بسبب ما اعتبره نواب موقعون عليها "قصورا" في معالجة الأحداث الإرهابية التي وقعت في محافظة الكرك مؤخراً.