الارصاد: امطار غزيرة وثلوج على المرتفعات

اخبار الاردن - قالت دائرة الارصاد الجوية انه مع استمرار تأثير الهواء البارد جدا والرطب المصاحب للجبهة الهوائية الباردة التي اثرت على المملكة منذ ساعات الصباح الباكر نتيجة تمركز منخفض جوي فوق جزيرة قبرص يتوقع بقية نهار اليوم انخفاض على درجات الحرارة بشكل ملموس وان تكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة باذن الله في أغلب مناطق المملكة وتكون الأمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد خاصة في شمال ووسط المملكة .



كما يتوقع تساقط الثلوج تراكمات خفيفة بين الحين والاخر فوق المرتفعات الجبلية العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 1100متر مثل جرش وعجلون شمال المملكة ، الجبيهة وخلدا وسط المملكة ومرتفعات الشراه في المناطق الجنوبية خاصة في ساعات ما بعد الظهر مثل الشوبك والقادسية، الرشادية ومرتفعات المزار الجنوبي ، الرياح غربية نشطة السرعه مع هبات قوية احيانا .



و في ساعات المساء والليل: استمرار الأجواء الباردة جدا والغائمة والماطرة مع تساقط الثلوج على فترات فوق المرتفعات الجبلية العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 1100متر في ساعات الليل تتناقص الغيوم و يضعف الهطول تدريجيا وتتحول الرياح الى غربية معتدلة السرعة ويتشكل الصقيع والانجماد في أغلب مناطق المملكة.

ودرجات الحرارة العظمى نهار اليوم والصغرى الليله القادمة تكون كما يلي:-

الحرارة عـمان الـمرتـفـعـات البادية والسهول

الشرقية الأغــــــوار العقبـة

المناطق الشرقية المناطق الغربية الشمالية الشراة الشمالية الوسطى الجنوبية

العظمى 07 06 03 06 09 12 15 16 16

الصغرى 02 01 01- 01- 01 05 07 09 07



وتحذر دائرة الارصاد الجوية الأخوه المواطنين هذا اليوم والليلة القادمة من :-



• غزارة الامطار احيانا وتساقط البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة

• حدوث البرق والرعد خاصة فوق المناطق الجبلية العالية

• تراكم الثلوج الخفيفة على الطرق

• تشكُل الضباب أحياناً فوق المرتفعات الجبلية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

• الهبات القوية للرياح الغربية أحياناً والتي تعمل على إثارة الغبار فوق المناطق الجافة

• تشكل الصقيع والانجماد في ساعات ليلة الثلاثاء والصبح الباكر من يوم الاربعاء0



