تنقلات ادارية في وزارة الصحة.. اسماء
منذ 2 ساعة 51 دقيقة
اخبار الاردن - اجرى وزير الصحة تنقلات داخل الوزارة والمؤسسات الطبية التابعة لها على النحو التالي:
- نقل مدير مديرية المتابعة وإدارة المستشفيات الدكتور حكمت محمد ابو الفول الى مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية .
- ينقل الدكتور اكرم خصاونة من مدير مستشفى الرمثا الى مدير مستشفى الاميرة بسمة .
- تكليف مدير مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي الدكتور عمار الشرفا بالقيام باعمال مديرمستشفى البشير.
- نقل الدكتور خالد العدوان من مدير مستشفى البشير الى مجال اختصاصه.
- تكليف مدير المعلومات والدراسات الدكتور فوزي ارشيدات للقيام باعمال مدير مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي .
- تكليف مدير مستشفى الاميرة بسمة الدكتور سعيد بطاينة القيام باعمال مدير مستشفى جرش.
- تكليف اختصاصي الطب الشرعي في مستشفى الامير حسين بن عبد الله الثاني الدكتور محمود زريقات القيام باعمال مدير مستشفى البادية الشمالية .
- نقل وظيفة اختصاصي النسائية والتوليد الدكتور بدري المومني ليعمل مديراً لمستشفى الرمثا.
- نقل وظيفة مدير مستشفى النديم الدكتورة وسام الكرادشة لتعمل مديراً لمديرية المتابعة بإدارة المستشفيات.
- تكليف مساعد مدير مستشفى النديم الدكتور نايف الزبن للقيام باعمال مدير مستشفى النديم الحكومي بمادبا.
- نقل وظيفة مدير البادية الشمالية الى مديرية صحة محافظة اربد - مركز صحي صريح الشمال ليعمل في مجال اختصاصه.