التوجيهي لـ"ناس وناس" في جرش ورئيس قسم يتحكم بارزاق المعلمين

اخبار الاردن - حطت على مكاتبنا شكوى موقعة باسماء عشرات المعلمين والمعلمات في مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش يشكون فيها رئيس قسم الامتحانات في المديرية بقطع ارزاقهم ووقوفه حجر عثرة امامهم في الحصول على فرصة مأجورة لمراقبة امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" مشيرين الى ان مزاجية رئيس القسم في انتقاء وتكليف المعلمين حرمت العشرات منهم في الحصول على هذه الفرصة التي ينتظرونها طوال العام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون بشكل عام والمعلمون بشكل خاص.

وجاء في الشكوى التي وصل نسخة منها الى مديرية الرقابة والتفتيش في وزارة التربية والتعليم بحسب المعلمين ان رئيس القسم تعمد هذا العام وعلى غير العادة الى ارسال كشف موحد باكثر من 600 معلم ومعلمة الى مديرية لواء الجامعة في عمان يحمل اخطاء في الاسماء ويخلو من ارقام هواتفهم بعد ان رفض اعطاء كل معلم كتاب خاص به موجهة لتلك المديرية بناء على طلب مديرية لواء الجامعة الامر الذي رفضته الاخيرة بحجة انه لا يمكن المفاضلة بين المعلمين ولا يوجد فيه ارقام هواتفهم ايضا الامر الذي ادى الى استثنائهم هذا العام من المراقبة في لواء الجامعة بالرغم من انها كانت تعتمد اعتماد كبير عليهم في السنوات السابقة لوجود نقص كبير بين المعلمين والمعلمات لاشغال مراقبة التوجيهي في مدارسها.

وجاء في الشكوى ايضا ان رئيس قسم الامتحانات في تربية جرش يتعامل مع معلمي المديرية على مبدأ "خيار وفقوس" مشيرين الى ان هناك قاعات مركزية في جرش تكون فيها عدد ساعات المراقبة تصل الى اقصى حد وتكون مخصصة للاحباب والاصدقاء والمقربون فقط بينما باقي القاعات ذات الساعات القليلة يوزع عليها باقي المعلمين والمعلمات .

وتضمنت شكوى المعلمين ايضا انهم تفاجأوا بكتب خاصة ومنفردة غير ذلك الكشف وقعت بتوقيع رئيس القسم المعني ووجهت الى مديرية لواء الجامعة تتضمن ما يقارب 20 موظفا وموظفة اداريين من داخل مديرية تربية جرش اضافة الى معلمين ومعلمات بالميدان الامر الذي قبلوا معه بمراقبة التوجيهي في مدارس لواء الجامعة واقسموا اليمين على ذلك قبل ايام قليلة.

وتساءل المعلمون في شكواهم عن الطريقة في العدل والانصاف بين المعلمين التي يتبعها رئيس القسم وكيفية اختيارهم في مراقبة التوجيهي كل عام بحيث لم يسمح بمراقبة التوجيهي في تربية جرش لكل معلم ومعلمة لم تتجاوز خدمته السنة الثالثة عشر في التربية كما تساءلوا ايضا كيف لرئيس القسم ان يكلف مدراء مدارس حاصلون على الدرجة الخاصة والاولى بمهمة مساعد رئيس قاعة بينما تم تكليف مدراء مدارس بدرجات اقل بمهمة رئيس قاعة للتوجيهي؟!

وفي نهاية الشكوى طالب المعلمون المشتكون مديرية الرقابة والتفتيش في وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق بكل ما جاء في شكواهم بالعودة الى كشوفات مراقبة التوجيهي في السنوات السابقة والعام الحالي.

اخبار الاردن من جانبها حاولت التواصل مع رئيس قسم الامتحانات في تربية جرش موسى جرادات للرد على شكوى المعلمين وتضمينها مع النشر الا انها فشلت رغم محاولاتها المتكررة وها هي تترك المجال له للرد هنا وفي نفس المكان بعد النشر.