"لامانة" تعلن الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض
منذ 1 ساعة
اخبار الاردن - اعلنت امانة عمان ان العمل ما زال جاري من مساء امس الاثنين بحالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يسود المملكة ، وان امانة عمان تتابع عن قرب النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية .
واكد نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة / الناطق الرسمي باسم امانة عمان المهندس باسم الطراونة استعداد الامانه لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان ال22 .
واضاف ان مناطق العاصمة عمان لم تسجل اي إغلاق او تجمع للمياه في مناهل وشبكات تصريف مياه الامطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات المرورية والانفاق والجسور.
ولفت الطراونة الى ان آليات وكوادر امانة عمان وزعت على مسارات الطرق وتعمل وفق خطة الطوارئ القصوى وبكامل الطاقات .
وتدعو امانه عمان المواطنين القاطنين في الطوابق السفلية " تسويات " اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق المياة الى منازلهم والتاكد من "المضخات " .
والمقاولين واصحاب ورش البناء بأتخاذ كافة الاجراءات وتأمين مواد البناء لعدم انجرافها باتجاه شبكات ومناهل تصريف مياه الامطار .