"لامانة" تعلن الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

اخبار الاردن - اعلنت امانة عمان ان العمل ما زال جاري من مساء امس الاثنين بحالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يسود المملكة ، وان امانة عمان تتابع عن قرب النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية .