7 وفيات و158 إصابة اختناقا منذ بداية الشتاء

اخبار الاردن - أودت مدافئ الغاز والكاز منذ بداية فصل الشتاء الحالي ولغاية اليوم الثلاثاء، بحياة 7 أشخاص، وإصابة 158 آخرين، بحسب مصدر في الدفاع المدني.

كوادر الدفاع المدني تعاملت منذ بداية فصل الشتاء مع 56 حادثة مدافئ، نتج عنها وفاة 7 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 158 آخرين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة منها.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت المواطنين إلى التقيد بتعليمات وارشادات السلامة العامة أثناء استخدام المدافئ.

وقالت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في بيان لها إنه ونظراً لازدياد عدد الحوادث الناتجة عن المدافئ بمختلف أنواعها خلال الأيام الماضية، وعلى الرغم من الإرشادات والحملات التوعوية التي تنفذها في كافة وسائل الإعلام إلا أنه وللأسف لازالت الحوادث الناتجة عن سوء استخدام المدافئ تتكرر وباستمرار مخلفة العديد من الإصابات والوفيات.

ومن هنا تهيب إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي المواطنين الابتعاد عن بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة في استخدام وسائل التدفئة والتي تتسبب في وقوع العديد من الحوادث، لا سيما حوادث حرائق المنازل والاختناقات وضرورة إتباع ما يلي:

1- القيام بإجراء الصيانة الدورية للمدافئ بكافة أنواعها.

2- التهوية المناسبة للمنزل بين الحين والآخر للتخلص من الغازات المنبعثة من المدافئ وتجديد الهواء داخله.

3- عدم تعبئة المدافئ بالوقود وهي مشتعلة.

4- عدم استخدام المدافئ للطهي أو تسخين الماء عليها لأن ذلك يؤدي إلى اندلاقها وتعريض من حولها لخطر الإصابة بالحروق.

5- الابتعاد عن ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم.

6- مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم اللعب بالقرب أو حول المدفأة.

7- عدم استخدام المدفأة أثناء عملية الاستحمام لان ذلك غالباً ما يؤدي إلى وقوع حوادث الاختناق.

8- تجنب تجفيف الملابس بالقرب من المدافئ.

9- تفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة ومدفأة الغاز والتأكد من عدم وجود تشققات أو انثناءات تؤدي إلى تسريب مادة الغاز منها.

10- وضع المدفأة في مكان آمن بعيد عن الممرات الضيقة وبالقرب من الستائر.

11- الابتعاد عن تمرير الأسلاك الكهربائية بالقرب من مصادر التدفئة خوفا من ذوبانها بسبب الحرارة وبالتالي نشوب الحريق.