ترتيب الجامعات وفقاً لنتائج الكفاءة.. اسماء وتخصصات

اخبار الاردن - الراي - تاليا ترتيب الجامعات الرسمية والخاصة، على مستوى الحقول المعرفية، وفقا لنتائج امتحان الكفاءة الجامعية، الذي تنفذه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وأعلنت نتائجه امس الاول.



وصنفت الجامعات على اساس الحقول المعرفية الى جانب تصنيف للجامعات التي يكون فيه عدد الطلبة اكبر او يساوي (30)، واخر للجامعات التي يكون العدد اقل من (30) طالبا.



العلوم التربوية

وبحسب النتائج فإن ترتيب الجامعات التي يكون فيه الطلبة يساوي او اكبر من (30) طالبا في عائلة العلوم التربوية: العلوم التربوية والاداب - الاونروا اولا ثم، اليرموك، العربية المفتوحة، الاردنية، كلية الاميرة عالية، الزرقاء الاهلية، جامعة الحسين بن طلال، الهاشمية، الاسراء، كلية اربد الجامعية، كلية عجلون الجامعية، جامعة ال البيت، جرش، الطفيلة التقنية، مؤتة، العلوم الاسلامية، جدارا، اربد الاهلية، كلية الاميرة رحمة، كلية الحصن الجامعية.



اما ترتيب الجامعات التي يقل عدد الطلبة عن (30)، فهي: عمان العربية اولا ثم، كلية الشوبك، جامعة البلقاء التطبيقية، الشرق لاوسط، عجلون الوطنية.



عائلة «الهندسة»

اما ترتيب الجامعات ضمن عائلة «الهندسة» فكانت في التي يكون عدد الطلبة يساوي او اكبر من (30) طالبا: الالمانية- الاردنية اولا، ثم جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، الاردنية، العلوم والتكنولوجيا، العلوم التطبيقية، جامعة الحسين بن طلال، الاسراء، اليرموك، الشرق الاوسط، فلادلفيا، عمان الاهلية، الهاشمية، كليةالهندسة التكنولوجية، جامعة البلقاء التطبيقية، الطفيلة التقنية، الزرقاء الاهلية، مؤتة، كلية الحصن الجامعية، جرش. اما التي يقل عن (30) طالبا فهي: جدارا، الزيتونة، جامعة ال البيت.



العلوم الطبيعية والأساسية

اما ترتيب الجامعات على مستوى العلوم الطبيعية والاساسية والتي عدد الطلبة اكبر او يساوي (30)، فهي: الاردنية اولا، اليرموك، الطفيلة التقنية، العلوم والتكنولوجيا، آل البيت، جامعة الحسين بن طلال، الهاشمية، مؤتة، جرش. اما التي يقل عدد الطلبة عن (30): البترا، الزرقاء الاهلية، البلقاء التطبيقية، فلادلفيا، عمان العربية، كلية الزرقاء الجامعية، اربد الاهلية، كلية عجلون الجامعية، الزيتونة، جدارا.



اللغات

وجاء ترتيب الجامعات ضمن عائلة «اللغات» التي يزيد عدد الطلبة عن (30) طالبا: الاردنية، العربية المفتوحة، الاسراء، العلوم والتكنولوجيا، كلية الاميرة عالية، الهاشمية، الزرقاء الاهلية، جرش، الحسين بن طلال، اليرموك، الزيتونة، ال البيت، مؤتة. اما التي تقل عن (30) طالبا: الجامعة الامريكية، الالمانية- الاردنية، عمان الاهلية، البترا، العلوم التربوية والاداب- الاونوروا، فلادلفيا، العلوم التطبيقية، الطفيلة التقنية، عجلون الوطنية، كلية اربد الجامعية، البلقاء التطبيقية، عمان العربية، الشرق الاوسط، كلية عجلون الجامعية، جدارا، العلوم الاسلامية، اربد الاهلية.



الآثار والسياحة

اما ترتيب الجامعات ضمن عائلة « الاثار والسياحة» التي يزيد عدد الطلبة عن (30): الاردنية، اليرموك، الهاشمية، مؤتة. اما التي تقل فهي: الحسين بن طلال.



العلوم الزراعية

اما في العلوم الزراعية التي يزيد عدد الطلبة عن (30): الاردنية، العلوم والتكنولوجيا، الهاشمية، مؤتة، جرش، اما التي تقل عن (30) طالبا: كلية الزرقاء الجامعية، البلقاء التطبيقية، كلية الحصن الجامعية.



الصحافة والإعلام

ففي الجامعات التي يزيد العدد عن (30): اليرموك. اما التي يقل عن (30) طالبا: الزرقاء الاهلية، الشرق الاوسط.



الفنون السمعية والبصرية

اما في الفنون السمعية والبصرية، في الجامعات التي يزيد عن (30) طالبا: عمان الاهلية، البترا، الاردنية، الزرقاء الاهلية، اليرموك. اما التي تقل عن (30) طالبا: الالمانية- الاردنية، العلوم التطبيقية، الشرق الاوسط، فلادلفيا، العلوم والتكنولوجيا، كلية اربد الجامعية، العلوم الاسلامية، الجامعة الامريكية، الاكاديمية الاردنية للموسيقى.



العلوم الإدارية والأعمال - الانجليزي

وجاء الترتيب في عائلة العلوم الادارية والاعمال- الانجليزي في الجامعات التي يزيد عدد الطلبة عن (30): الاميرة سمية للتكنولوجيا، الجامعة الامريكية، الالمانية- الاردنية، العربية المفتوحة، الاردنية، العلوم التطبيقية، اليرموك، الهاشمية، اما التي تقل عن (30): كلية الاردن الجامعية للتعليم الفندقي، عمان الاهلية، كلية العقبة الجامعية، البترا، فلادلفيا، الحسين بن طلال.



العلوم الإدارية والأعمال- عربي

اما التريب في عائلة العلوم الادارية ولاعمال- العربي: البترا، عمان الاهلية، عجلون الوطنية، الشرق الاوسط، الزرقاء الاهلية، كلية عمان الجامعية، الزيتونة، العلوم الاسلامية، العلوم التطبيقية، عمان العربية، الطفيلة التقنية، الاسراء، كلية العقبة الجامعية، البلقاء التطبيقية، ال البيت، فلادلفيا، مؤتة، الحسين بن طلال، كلية الكرك الجامعية، جدارا، كلية الحصن الجامعية، جرش. اما التي تقل عن (30): كلية الاردن الجامعية للتعليم الفندقي، كلية الاميرة عالية، كلية اربد الجامعية.



علوم الشريعة

اما ترتيب الجامعات في عائلة «علوم الشريعة»: الحسين بن طلال، العلوم الاسلامية، الاردنية، آل البيت، اليرموك، مؤتة. اما التي تقل عن (30) طالبا: جرش الزرقاء كلية عجلون الجامعية.



عائلة الرياضة

وجاء ترتيب الجامعة في عائلة الرياضة: الاردنية، الهاشمية، مؤتة، اليرموك.



العلوم الاجتماعية

وجاء ترتيب الجامعات في العلوم الاجتماعية: الاردنية، اليرموك، كلية عجلون الجامعية، كلية الاميرة رحمة. اما التي تقل عن (30): مؤتة، فيلادلفيا.



الطب والعلوم الطبية المساندة

وكان ترتيب الجامعات في الطب والعلوم الطبية المساندة: مؤتة، الاردنية، العلوم والتكنولوجيا، الهاشمية، العلوم التطبيقية، الاسراء، الزرقاء الاهلية، فيلادلفيا، ال البيت، البترا، الزيتونة، الحسين بن طلال، عمان الاهلية، والتي يقل الطلبة عن (30): الجامعة الامريكية، الالمانية- الاردنية، البلقاء التطبيقية، كلية الزرقاء الجامعية، اربد الاهلية، جرش.



الآداب

اما في عائلة الاداب: اليرموك، الهاشمية، البلقاء التطبيقية، الاردنية، الزيتونة، العلوم الاسلامية، الحسين بن طلال، البترا، جدارا، مؤتة، ال البيت.اما التي تقل عن (30) طالبا: العلوم التربوية والاداب( الانوروا)، الشرق الاوسط، الاسراء، كلية الاميرة عالية، عجلون الوطنية، الطفيلة التقنية، كلية عجلون الجامعية، اربد الاهلية، الزرقاء الاهلية، فلادلفيا، كلية اربد الجامعية، العلوم التطبيقية، كلية الكرك الجامعية، عمان الاهلية.



الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

اما في الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات: الاردنية، العلوم والتكنولوجيا، الزرقاء الاهلية، جامعة الحسين بن طلال، البلقاء التطبيقية، فلادلفيا، الهاشمية، الزيتونة، جرش، آل البيت، البترا، اليرموك، الاسراء، العلوم الاسلامية. اما التي يقل عن (30) طالبا: جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، عمان العربية، اربد الاهلية، عمان الاهلية، الجامعة الامريكية، العربية المفتوحة، الالمانية- الاردنية كلية الحصن الجامعية، العلوم التطبيقية، عجلون الوطنية، جدارا، كلية عجلون الجامعية و الشرق الاوسط، كلية العقبة الجامعية.



الحقوق

اما في عائلة الحقوق: الاردنية، آل البيت، عمان العربية، مؤتة، اليرموك، اربد الاهلية، الزرقاء الاهلية. اما التي تقل عن (30) طالبا: الاسراء، الشرق الاوسط البترا، عمان الاهلية، البلقاء التطبيقية، عجلون الوطنية، جدارا، الزيتونة، فيلادلفيا، العلوم الاسلامية، العلوم التطبيقية.