20 عاماً لقاتل صديقه في الأشرفية
منذ 1 ساعة
اخبار الاردن - قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاربعاء بوضع متهم قتل صديقه في منطقة الاشرفية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين عاماً.
وكان المتهم والمغدور وهما أصدقاء جلسا سوية لتعاطي المشروبات الكحولية وخلال الجلسة اختلفا فقام المتهم بتناول موس كان بحوزته وطعن به المغدور عدة طعنات أدت لقتله على الفور .
وجرّمت المحكمة المتهم في جلستها التي ترأسها القاضي ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين محمد البلوش ونواف السمارات وحضور المدعي العام أحمد الكناني بجناية القتل القصد.