20 عاماً لقاتل صديقه في الأشرفية

اخبار الاردن - قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاربعاء بوضع متهم قتل صديقه في منطقة الاشرفية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين عاماً.

اخبار الاردن - قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاربعاء بوضع متهم قتل صديقه في منطقة الاشرفية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين عاماً.

اخبار الاردن - قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاربعاء بوضع متهم قتل صديقه في منطقة الاشرفية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين عاماً.