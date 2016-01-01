قرارات مجلس هيئة الاعتماد

اخبار الاردن - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور بشير الزعبي على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (هندسة الطيران / برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.

اخبار الاردن - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور بشير الزعبي على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (هندسة الطيران / برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.

اخبار الاردن - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور بشير الزعبي على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (هندسة الطيران / برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.