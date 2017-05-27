32 شهيد اردني في 2016.. أسماء

اخبار الاردن - ودّع الأردنيون خلال العام 2016 كوكبة من الشهداء الذين قضوا دفاعا عن وطنهم ومقدراتهم، حيث شهد العام 2016 أحداث كبيرة أسفرت عن استشهاد 32 من مرتبات الأجهزة الأمنية كافة.

وأسفرت عدد من الأحداث في كل من محافظة اربد والكرك ومدينة البقعة ومنطقة الرقبان وغيرها، عن استشهاد المرتبات الأمنية بمواجهة آفة التطرف والإرهاب.

تاليا اسماء الشهداء:

الشهيد بإذن الله الطيار الملازم حازم محمود حسونه

الشهيد بإذن الله النقيب راشد الزيود

الشهيد بإذن الله الملازم سامر صالح خضر أبو زيد

الشهيد بإذن الله الطيار معاذ بني فارس

الشهيد بإذن الله طيار شرف فايز الطافور

الشهيد بإذن الله رقيب اول لؤي محمد فرج الزيود

الشهيد بإذن الله عريف هاني سليم موسى القعايدة

الشهيد بإذن الله عريف عمر احمد الفالح الحياري

الشهيد بإذن الله جندي اول احمد عبد الكريم الحراحشة.

الشهيد بإذن الله جندي محمود خلف عبد الرزاق العواملة.

الشهيد بإذن الله العريف نور الدين محمد صالح شحادة.

الشهيد بإذن الله العريف أحمد محمد محمود الصبيحي.

الشهيد بإذن الله الجندي أول بلال عمر سالم الزعبي

الشهيد بإذن الله الجندي ثاني خضر محمد خضر الحجي

الشهيد بإذن الله الشرطي عدي وليد اسنيان الخوالدة

الشهيد بإذن الله الرقيب انس عبد الرؤوف محمود الأسمر

الشهيد بإذن الله الرائد الطيار المقاتل عايد احمد نصار الدعسان الدعجة

الشهيد بإذن الله المقدم سائد محمود المعايطه ..

الشهيد بإذن الله الوكيل يزن صعنون.

الشهيد بإذن الله الوكيل صهيب السواعير.

الشهيد بإذن الله الرقيب علاء النعيمات..

الشهيد بإذن الله العريف شافي الشرفات…

الشهيد بإذن الله العريف محمد البنوي.

الشهيد بإذن الله الشرطي حاكم الحراسيس…

الشهيد بإذن الله الوكيل محمّد نايف الجيزاوي

الشهيد بإذن الله الرقيب مهرب مضحي الرويلي..

الشهيد بإذن الله الرقيب خليل عبّاس الضروس من مرتبات المديريّة العامّة لقوات الدرك..

الشهيد بإذن الله الشرطي أحمد راكان العودات من مرتبات الأمن العام..

الشهيد بإذن الله الوكيل محمّد نايف الجيزاوي،

الشهيد بإذن الله الرقيب مهرب مضحي الرويلي،

الشهيد بإذن الله الرقيب خليل عبّاس الضروس

الشهيد بإذن الله الشرطي أحمد راكان العودات