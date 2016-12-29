الوفيات 2016-12-29
منذ 4 ساعة 27 دقيقة
اخبار الاردن -
- غالب ابراهيم الهلسه - قرية حمود
- الحاج أحمد رشيد عمر زيد الكيلاني - الرابية
- الحاج اسماعيل محمد عودة العمايرة - زي
- هناء سلام عبيد المعايطة - بلدة الربة
- نهى جميل شطارة - تلاع العلي
- سميح الشيخ سعيد الخالدي - الزرقاء الجديدة
- سامح احمد نمر عبد القادر - الرابية
- بدره نجيب حامد الروسان - اربد
- الحاج نذير يحيى محمد عابدين - الشميساني
- محمد أحمد ملص - الشميساني
- روز خليل سعد طنوس - الصويفية
- أحمد عبدالرحمن القضاة - عين جنا
- فرح فرحان فرح مقطش - ضاحية الامير راشد
- سائد حسين عاطف درويش - تلاع العلي
- فائق مكي أحمد التكريتي - دابوق
- حسام محمد مفلح المبسلط - عرجان
- فرح أيمن عطا الله المحادين - الزرقاء
انا لله وانا اليه راجعون