ما لم يقله عربيات

في شهادته حول تجربته، من خلال زاوية "سياسي يتذكر"، والتي يقوم عليها منذ إطلاقها قبل سنوات الزميل محمد خير الرواشدة، قرر د. عبداللطيف عربيات، وللأسف الشديد، اجتزاء ذكرياته واختزالها، مخفياً مواقفه من تطورات مفصلية ألمت بجماعة الإخوان المسلمين خلال السنوات الماضية.



"الغد" استضافت عربيات على مدى 24 يوما، مفردة صفحات أبرزت خلاصة تجربته السياسية داخل البيت الإخواني وخارجه، على مدى سِنيّ عمره أطال الله فيها؛ لعلّ هذه الشهادة تكون وثيقة مرجعية، إذ تسهم في تسجيل تاريخ لم يكتب بعد. لكنه أعلن رأيه الحقيقي، من دون أي تورية، بشأن جميع المؤسسات الرسمية والمجتمعية التي تناولها، اللهم باستثناء جماعته!

فاستبعد لغة الصراحة، وبالتالي الموضوعية، لحساب المجاملة والتجميل، عند تناول "الإخوان"، برغم أخطاء الحركة التي أدت إلى تحولات كبيرة فيها، بحكم الانقسامات والنزاعات الداخلية. ولتكون النتيجة إفقاد رواية عربيات جزءا من أهميتها.



فقد أضعف القيادي الإخواني شهادته التاريخية مع "الغد"، باختياره عدم الإجابة عن تساؤلات اللحظة التاريخية التي يمر فيها الإخوان المسلمون في الأردن، وحزب جبهة العمل الإسلامي. فكان أن حذف بقراره جزءا من روايته، ينتظره قراء زاوية "سياسي يتذكر" بشوق. هذا عدا عن أننا اجتهدنا كصحيفة في جعل هذه الزاوية أداة توثيق للرواية الشفوية لتاريخ الأردن السياسي، تُقدم إجابات عن أسئلة تتعلق بمحطات وطنية مهمة.



ضمن المفقود من رواية عربيات، موقفه من الانقلاب الذي شهدته صفوف قيادات الحركة الإسلامية منذ انتخابات 2007. وهي المحطة السياسية التي أقصت تيار المعتدلين في الجماعة، بمن فيهم عربيات نفسه الذي تم إبعاده عن انتخابات أمين عام "جبهة العمل الإسلامي"؛ وكذلك سالم الفلاحات الذي قدم أخيرا، في كتاب جديد له من جزأين، شهادة تختلف عن تلك الخاصة بعربيات في تقييمها لمآلات الحركة.



عربيات تجنب الحديث عن تقدم تيار المتشددين الذين عمّقوا أزمات الحركة مع المؤسسات الرسمية، واستفزوا بتصريحاتهم مخاوف الدولة والمجتمع في أكثر من مناسبة، ولا سيما إبان "النشوة" بحراك الشارع في خضم "الربيع العربي"، منتظرين أن يصلهم الدور في السيطرة والنفوذ، بحكم أنهم الأكثر تنظيما في الشارع، والأكثر تأثيرا بحكم خطابهم الديني الذي يتملك العواطف والمشاعر.



وحتى "الربيع العربي" كمفهوم وفكرة، فضّل عربيات عدم الخوض فيه. وآثر عدم تقديم إجابة عن مدى إيمان الحركة بجاهزيتها لرئاسة الحكومة باعتبارها التيار الأكثر تنظيما في المملكة. ومتجنبا، في السياق ذاته، التعليق على إعلان أحد رموز الحركة صراحة، تحت قبة برلمان، نوايا الجماعة تسلم الحكومة، بعد فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية العام 2006. إضافة إلى تفضيله عدم مناقشة فكرة تماهي إخوان الأردن مع قيادة الجماعة في مصر، بعدما تسلمت الأخيرة السلطة عقب "ثورة يناير" 2011.



أيضاً، بقيت قضايا معلقة من مثل أن تلاشي "الربيع الأردني" -أكان ذلك لأسباب موضوعية، أو لقدرة المؤسسات الرسمية في استيعابه عبر إصلاحات بطيئة ومتدرجة- قد حرم الجماعة فرصة التحكم بمسارات الأمور. وكذلك تواري الإرادة السياسية عند الحركة الإسلامية في ساعات الحسم، بإلغاء دورها التشاركي في انتخابات 2010 و2013، والتي لو شارك فيها الإخوان لتركوا أثرا إيجابيا في دعم مسار الإصلاحات المتدرجة. إذ كان على القيادي المَعلم في الحركة الإسلامية، المجادلة بشأن هذه القضايا؛ رفضا أو قبولا.



بالمحصلة، نأى عربيات بنفسه عن تقييم واقع الجماعة، بانقساماتها وتشتتها التي نالت من تأثيرها؛ مؤثراً المجاملات، لسبب نجهله في "الغد". وهو قد يكون الحرص على عدم خسارة أصدقاء له من قادة الحركة، ولو بثمن باهظ هو إضاعة فرصة رفد الأرشيف برواية كاملة تسجل جزءا من تاريخ الأردن ككل.



أكره الاعتراف بأن الشيخ الفاضل استخدم "الغد" لقول ما يريد فقط، بخلاف الاتفاق معه.

جمانة غنيمات