حالة الطقس ليومي الخميس والجمعة

اخبار الاردن - تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها الاعتيادية نهار اليوم نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل.



وحسب موقع "طقس العرب"، تستمر الأجواء باردة عُموماً، وتظهر بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة خاصة في شمال المملكة. وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.



أمّا في خليج العقبة فتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ليل اليوم يكون الطقس بارداً عُموماً، وبشكل لافت في الجبال والبادية والسهول الشرقية، وتظهر بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة خاصة في شمال المملكة. كما ويتوقع تشكّل الصقيع في البادية وأجزاء من جبال الشراه. وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.



أما يوم غد الجمعة، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها العامة نهارا نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل.



وتبقى الأجواء باردة عُموماً وخاصة في الجبال، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة. فيما تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة مُعتدلة السُرعة.