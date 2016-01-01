الفيصلي يرفض عقوبة خوري ويهدد باللجوء للفيفا

اخبار الاردن - عبر النادي الفيصلي عن عدم رضاه عن القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم اليوم بحرمان رئيس نادي الوحدات طارق خوري من المشاركة بأي انشطة متعلقة بكرة القدم لمدة 45 يوما.



وقال النادي الفيصلي في بيان أصدره مساء اليوم ان "القرار لا يتناسب أبدا مع حجم المخالفة التي اقترفها رئيس نادي الوحدات"، مشيرا الى أن العقوبة مخالفة لأنظمة وتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وأكد البيان أن النادي الفيصلي سيمارس حقه القانوني لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) معززة بالوثائق والتسجيلات الصوتية وقرارات اللجنة التأديبية.



وكانت اللجنة التأديبية عقدت مؤتمرا صحفيا في وقت سابق اليوم في مقر الاتحاد، تحدث فيه رئيس اللجنة قيس الزيادين ونائب الرئيس عمر اللوزي عن حيثيات القرار بحق خوري.



وبحسب القرار الصادر عن اللجنة التأديبية، فإن النادي الفيصلي تقدم بتاريخ 2016/8/2 بشكوى الى الاتحاد الاردني لكرة القدم حول تسجيل صوتي منسوب الى رئيس نادي الوحدات طارق خوري يعلن فيه أنه اتجه الى اساليب لدفع مكافآت لفرق اخرى للفوز، وتحفيز هذه الفرق لمساعدة ناديه للفوز بآخر ثلاث مباريات بالدوري.



وبعد التحقيق، خلصت اللجنة إلى قبول شكوى النادي الفيصلي شكلا وفقا لأحكام المادة (138/1) من اللائحة التأديبية للاتحاد الاردني لكرة القدم، وعملا بأحكام المادتين (8/2/ح) و(176/2) من اللائحة التأديبية للاتحاد الاردني لكرة القدم وحرمان خوري من المشاركة بأي انشطة متعلقة بكرة القدم لمده 45 يوما من تاريخ صدور القرار، باعتبار ان ما قام به خوري هو سلوك غير رياضي.