مكافاّت شهرية لموظفي المساجد والواعظات

اخبار الاردن -اصدرت وزارة الاوقاف معاير جديدة لمنح المكافات والحوافز لديها شملت لاول مرة صرف مكافات شهرية للائمة وخطباء المساجد والمؤذنين والواعظات المعينين رسميا من قبل الوزارة و المتميزين في عملهم بحسب مصدر مطلع في الوزارة.



بين المصدر ان الاسس والمعايير الجديدة لمنح المكافات والحوافز شملت جميع الموظفين في الوزارة بقرار المكافات الشهرية لمعالجة التشوهات التي كانت تشوب هذه الاسس سابقا . بحيث يصرف لجميع موظفي الوزارة مكافاة شهرية للادارين المتميزين وعند العمل الاضافي وعند الالتحاق بدورات خارجية تزيد عن شهر وعند العمل خارج الوزارة ، تتراوح بين ( ٥٠-١٢٥) دينارا ويحق للموظف الواحد الحصول على اكثر من مكافاة .



وكشف المصدر ان المكافاة والبالغ قيمتها (٥٠) ديناراً ستصرف للامام والخطيب المعين رسميا من قبل الوزارة عن الخطبة المتميزة بتنسيب من مدير الاوقاف وبناء على تقرير من الامام المشرف بحيث تكون مسجلة و موثقة بعد دراستها وعرضها على اللجان المختصة في الوزارة .



كما يصرف للمؤذن المتميز في ادائه من حيث الالتزام بالدوام والمحافظة على مرافق المسجد ومحتوياته ومدى تحقيق الوفر من استهلاك الماء والكهرباء مكافاة مقدارها (٣٥)دينارا بناء على تنسيب من مدير الاوقاف و بناءا على التقدير المقدم من الامام المشرف بعد عرضها على اللجان المختصة في الوزارة .



كما يصرف للواعظة المتميزة بادائها وبناءا على تنسيب مدير الشؤون النسائية والتقرير المقدم من رئيسة القسم المعنية بحيث يبين التقرير الانجازات والنشاطات والمهام التي قامت بها الواعظة بعد دراستها من اللجان المختصة بمكافاة مقدارها (٣٥)دينارا .