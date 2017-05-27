شاهد مئذنة الثلج في تركيا.. صور

المئذنة تعود إلى مسجد قرية 'باش شاويش' في الولاية، الذي غُمّر مع معظم منازل القرية تحت مياه بحيرة سد 'يازيجي'.

المئذنة تعود إلى مسجد قرية 'باش شاويش' في الولاية، الذي غُمّر مع معظم منازل القرية تحت مياه بحيرة سد 'يازيجي'.

المئذنة تعود إلى مسجد قرية 'باش شاويش' في الولاية، الذي غُمّر مع معظم منازل القرية تحت مياه بحيرة سد 'يازيجي'.

وفي الصيف تبرز المئذنة من وسط مياه البحيرة، أما في الشتاء عندما تتجمد البحيرة، فتبدو المئذنة كما لو كانت تنبت وسط الثلوج.

وفي الصيف تبرز المئذنة من وسط مياه البحيرة، أما في الشتاء عندما تتجمد البحيرة، فتبدو المئذنة كما لو كانت تنبت وسط الثلوج.

وفي الصيف تبرز المئذنة من وسط مياه البحيرة، أما في الشتاء عندما تتجمد البحيرة، فتبدو المئذنة كما لو كانت تنبت وسط الثلوج.