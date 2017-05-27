شاهد مئذنة الثلج في تركيا.. صور
منذ 1 ساعة
اخبار الاردن - تجذب مئذنة تنبت من الثلج في ولاية أغري شرقي تركيا فضول زوار الولاية وعدسات محبي التصوير.
المئذنة تعود إلى مسجد قرية 'باش شاويش' في الولاية، الذي غُمّر مع معظم منازل القرية تحت مياه بحيرة سد 'يازيجي'.
وفي الصيف تبرز المئذنة من وسط مياه البحيرة، أما في الشتاء عندما تتجمد البحيرة، فتبدو المئذنة كما لو كانت تنبت وسط الثلوج.
وقال عمر أققايا، أحد سكان القرية لمراسل الأناضول، إن القرية كان بها 250 منزلا، إلا أن معظمها غُمر مع مسجد القرية تحت مياه بحيرة السد، ولم يتبق سوى 22 بيتا.
واعتبر أققايا أن مئذنة المسجد البارزة من مياه البحيرة أصبحت بمثابة تذكار للقرية القديمة، كما تجذب زوار المنطقة الذين يسارعون لالتقاط الصور لها بكاميراتهم وهواتفهم الجوالة. الأناضول