حالة الطقس ليومي الجمعة والسبت

اخبار الاردن - تستمر درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها العامة نهار اليوم نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل.



وأوضح موقع "طقس العرب"، أن الأجواء تبقى باردة عُموماً وخاصة في الجبال، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة.



وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة جنوبية خفيفة السرعة.



في حين يكون الطقس بارداً عُموماً ليلاً وبشكل لافت في الجبال والبادية والسهول الشرقية، وتظهر بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، كما ويتوقع تشكّل الصقيع في البادية والسهول الشرقية وأجزاء من جبال الشراه، وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة السُرعة.



وتوقع "طقس العرب" أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً نهار غد لتتدنى عن مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، وتستمر الأجواء باردة عُموماً وخاصة في الجبال، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُتوقع هطل زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال المملكة.



وتكون الرياح جنوبية غربية، مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة جنوبية خفيفة السرعة.