إلغاء إجازات الخروج والعودة للعمال المصريين في الاردن

اخبار الاردن - كشف الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب عن قرار وزارة العمل باقرار تعليمات جديدة لضبط العمالة المصرية في الاردن فيما يتعلق باجازات الخروج والعودة الى العمل وتاليا ما كتب الخطيب على صفحته فيس بوك:

"إلغاء إجازات الخروج والعودة للعمال المصريين بإستثناء القطاع الزراعي ستكون وفق تعليمات خاصة من خلال مراجعة مديرية العمل مع الكفيل او من يفوضة وتمنح للعامل الزراعي اجازة حسب الاتفاق مع صاحب العمل على المدة الزمنية ويحق للعامل العودة حتى قبل انتهاء الاجازة"