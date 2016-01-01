تسفير 400 وافد مصابين بالكبد والسل والإيدز

اخبار الاردن - نسبت وزارة الصحة لوزارة الداخلية خلال العام 2016 بتسفير 400 وافد لإصابتهم بأمراض الكبد والسل والايدز.



وقال مدير مديرية صحة الامراض الصدرية والوافدين د. ابراهيم مشايخ ان الوزارة "نسبت بتسفير 185 عاملا مصابا بالكبد الوبائي و149 آخرين مصابين بالسل و66 مصابين بالايدز"، مشيرا إلى أن هذه الحالات موثقة لدى وزارة الصحة وتم ارسال كتب تسفير فيها إلى وزارة الداخلية خلال العام 2016.



بدوره ، قال مدير مديرية الامراض السارية في الوزارة د. محمد العبد اللات إن الوزارة "كشفت العام 2016 عن 101 اصابة جديدة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الايدز"، بلغ عدد الأردنيين المصابين منهم 35 إصابة و 66 بين الوافدين"، وتركزت الإصابات بين الفئات العمرية 20- 40 سنة، فيما بلغ عدد المصابين بالتهاب الكبد (أ) 297 إصابة، سجلت معظمها في محافظتي جرش والعاصمة.



وبلغ "عدد المصابين بالالتهاب الكبد (ب) 20 إصابة سجلت بمختلف مناطق المملكة، فيما سجلت إصابة 51 شخصا بالملاريا و 26 اصابة بـ البلهارسيا تركزت معظمهما بين الوافدين"، بحسب العبداللات، الذي أشار إلى أن عدد العمال المفحوصين في مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين بلغ نحو 357 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات.



وكانت وزارة الصحة اعتمدت آلية جديدة للفحوصات الطبية للعمال الوافدين، حيث أقرت تشكيل لجنة مختصة لدراسة فحص الوافدين، مثل الكبد الوبائي (ب) و(ج) وفقا للمهنة التي يعمل بها العامل.



كما فرضت الآلية الجديدة فحص التهاب الكبد الوبائي (ج) على فحوصات عاملات المنازل، وتعميم هذه الآلية على جميع مديريات الصحة ومراكز الأمراض الصدرية في مختلف محافظات المملكة.



ويجري العمال القادمون للعمل في المملكة فحوصات عدة منها صورة أشعة لفحص السل، والبلغم، وتحسس الجلد والإيدز.الغد