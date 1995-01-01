"حرير" تروي قصص جدها صدام حسين.. فيديو

اخبار الاردن - نشرت حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، “حرير”، ابنة العقيد الراحل حسين كامل ورغد صدام حسين، مقطع فيديو قالت فيه إنها ستظهر قريبا للحديث عن جدها ورواية تفاصيل عن حياة عائلتها.



وتضمن الفيديو مقطعا صوتيا لصدام حسين وصورة تمسكها بيدها لوالدها مع جدها.



يشار إلى أن والد حرير حسين كامل حسن كان يتبوأ مناصب مهمة في النظام العراقي، فقد كان مسؤولا عن برنامج الصواريخ البالستية العراقي ومشروع السلاح النووي لكن فراره إلى الأردن عام 1995 وطلبه اللجوء السياسي أثار غضب صدام عليه ورغم قرار العفو الذي أصدره بحقه عام 1996 والذي عاد على إثره إلى بغداد إلا أنه قام بتصفيته على يد ما أسماهم عشيرته وأسميت حينها “الصولة الجهادية”.



وتقيم حرير مع إخوتها ووالدتها وخالتها في العاصمة الأردنية منذ احتلال العراق وتتجنب والدتها رغد التصريح الإعلامي ولم تظهر في وسائل الإعلام منذ سقوط بغداد سوى مرات قليلة.



يشار إلى أن امس الجمعة يصادف الذكرى السنوية العاشرة لإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد الإطاحة بنظام حكمه إثر احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة.