حقيقة رفع رسوم التلفزيون والنفايات على فاتورة الكهرباء

اخبار الاردن - نفى مسؤول في شركة الكهرباء الأردنية حدوث أي تغيير على الرسوم الثابتة على فاتورة الكهرباء.



وقال رئيس دائرة المتابعة لشؤون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في شركة الكهرباء الأردنية المهندس محمد سعيفان إن الصورة التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي لجزئية من فاتورة كهرباء مفبركة.



ولفت سعيفان إلى أن أي تغيير على الرسوم سواء كانت رسوم التلفزيون او النفايات .. لا يتم إلا بقرار من رئاسة الوزراء وإجراءات رسمية معلنة.



وتناقل ناشطون صورة لفاتورة كهرباء يظهر فيها ارتفاع قيمة الرسوم المقتطعة تجاه خدمة التلفزيون واجرة عداد الكهرباء والنفايات بشكل مضاعف، وهو ما نفاه سعيفان.رؤيا